Владивосток, , 09:14 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Приморью возбудило уголовное дело в отношении директора ФГБУ науки «Институт проблем морских технологий ДВО РАН» Александра Щербатюка, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте ведомства.

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По версии следствия, с октября 2016 года по июль 2018 года член-корреспондент Щербатюк заключил от имени института контракт с иностранной фирмой на изготовление автономного необитаемого подводного аппарата на сумму более 17,5 млн рублей. При этом он знал, что материального обеспечения и штата сотрудников, необходимых для исполнения контракта нет — фактически мастерить подводный аппарат будут силами института.

«Продолжая свой преступный умысел повысить своё благосостояние, директор заключил договор субподрядных работ на сумму 6 млн рублей, а через несколько месяцев увеличил его стоимость ещё на 10 млн рублей. Кроме того, им было заключено несколько договоров подряда с рабочими института на 2,5 млн рублей», — пояснили следователи.

В результате мошенничества ущерб казне института составил более чем 7,5 млн рублей.

Подозреваемый заключён под стражу. Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 1,3 млрд рублей бенефициару и президенту «Ринвестбанка» и двум их сообщникам.