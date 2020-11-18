Челябинск, , 08:56 — REGNUM В Челябинске на месте частичного обрушения кровли цеха по изготовлению пластиковых окон и пожара обнаружены тела двоих человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Также, как отмечалось ранее, три гражданина получили травмы. Медики оказали им помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл днём 17 ноября. Также в месте ЧП раздался хлопок газа и частично рухнула кровля.

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