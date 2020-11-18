Киев, , 08:50 — REGNUM На Украине задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба ГБР.

Как сообщается, сообщение о минировании здания поступило 12 ноября с мобильного телефона. По итогам проверки взрывчатки в ГБР не нашли.

Правоохранители установили личность человека, который мог сообщить о минировании. Им оказался 36-летний гражданин США. 16 ноября он был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о «минировании» здания Верховной рады. По итогам проверки взрывчатку не выявили.

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