Гандинагар, Индия, , 08:45 — REGNUM Как минимум десять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в штате Гуджарат в Индии. Об этом 18 ноября сообщает газета Times of India со ссылкой на представителя полиции.

Уточняется, что ДТП произошло около 03:00 по местному времени (00:30 мск) в округе Вадодара, когда микроавтобус, в котором ехало 27 человек, врезался в контейнеровоз.

Также указывается, что ещё 16 человек в результате данной аварии пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Запорожской области Украины рейсовый автобус столкнулся с трактором «К-700А».