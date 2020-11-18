Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Днём 17 ноября в столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных горела одна из квартир, в подъезде наблюдалось задымление.

Огнеборцам удалось спасти с использованием спасательных средств пять жильцов. Ещё 15 человек эвакуировались самостоятельно. Тем временем возгорание было оперативно ликвидировано.

«Площадь пожара составила 8 квадратных метров, пострадал мужчина, был передан скорой медицинской помощи. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — отметили в ведомстве.

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