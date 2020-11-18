Токио, , 08:34 — REGNUM В строящемся в столице Японии 54-этажном небоскребе произошел пожар. Об этом 18 ноября сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что строящееся здание расположено на территории комплекса Toranomon Hills в центре Токио.

Также сообщается, что в здании работал один строитель, который был оттуда эвакуирован и что в настоящее время в тушении пожара задействован 31 наряд противопожарной службы.

Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что семь человек погибли и еще 10 получили ранения в результате пожара, охватившего многоквартирный дом в Гонконге