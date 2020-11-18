Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время эпидемии жертвами COVID-19 в республике стали 317 человек.

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Тем временем, за сутки выявлено 270 новых случаев заражения, а общее число подтверждённых случаев достигло 15 920. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 10 329 человека. В стационарах остаются 2243 пациента.

«В отделениях реанимации находится 99 пациентов (из них старше 65 лет — 50), на ИВЛ 52 пациента (из них старше 65 — 30), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 27… Занятость коечного фонда составляет 81,8%», — добавили в оперштабе.

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