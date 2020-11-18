Елизово, Камчатский край, , 07:34 — REGNUM Пожар произошел в хозяйственной постройке в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что хозпостройка загорелась на улице Тверской. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после сообщения о возгорании. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В здании от огня повредилось деревянное перекрытие на площади два кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в котельной на территории Петропавловска-Камчатского произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв прогремел в ходе сварочных работ. Информации о пострадавших не поступало.