Белгород, , 07:18 — REGNUM В Белгородской области при сходе с рельсов электровоза на территории Лебединского ГОКа пострадали два человека. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Произошёл съезд электровоза с железнодорожных путей. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Информация о происшествии в городе Губкин поступила в единую диспетчерскую службу в 04:55. По уточнённым данным, сошедший с рельсов электровоз был без вагонов. Травмы, которые при этом получили два человека, не не угрожают их жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по локализации утечки мазута на месте железнодорожной аварии во Владимирской области вдоль одного из путей завершены.

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