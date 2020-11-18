Уяр, Красноярский край, , 06:58 — REGNUM В Красноярском крае при пожаре в городе Уяр погибли женщина и пятеро её сыновей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии.

Информация о трагедии поступила в следственные органы в ночь с 17 на 18 ноября. Сообщалось, что в ходе ликвидации пожара в доме по улице Сурикова города Уяр были обнаружены тела шести человек — взрослого и пятерых несовершеннолетних детей. На телах были следы термических ожогов, также зафиксированы признаками отравления угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, в доме жила женщина и пятеро её сыновей в возрасте от трёх до 14 лет. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за оставленной в сенях непотушенной золы. Очаг пожара был зафиксирован именно в сенях дома.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Устанавливаются личности погибших. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске в результате взрыва и пожара на территории цеха пластиковых окон получили травмы два человека.

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