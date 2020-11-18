Южно-Сахалинск, , 05:42 — REGNUM Внедорожник столкнулся с кроссовером в Южно-Сахалинске утром 18 ноября, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Пуркаева. По предварительным данным, два автомобиля не смогли разъехаться на дороге. В результате аварии оба транспортных средства развернула от удара, в результате чего они протаранили бордюр. Пострадавших не было, машины с места аварии увозили на эвакуаторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в центре Москвы автомобиль упал в реку на Пречистенской набережной. Информации о пострадавших на тот момент не сообщалось.

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