Богота, , 05:45 — REGNUM Жилищный фонд острова Провиденсия (Колумбия) практически на 80% оказался уничтожен ураганом «Йота». Об этом министр жилищного строительства, городского и территориального развития Колумбии Йонатан Малагон сообщил во время выступления 17 ноября, которое транслировалось на странице администрации президента страны в социальной сети Twitter.

По словам Малагона, по предварительным данным, «почти 80% домов полностью разрушены, 20% — частично». Восстановлены все дома будут до 2022 года.

Напомним, на карибское побережье Никарагуа вечером 16 ноября обрушился ураган «Йота».

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктура острова Провиденсия (Колумбия), расположенного в Карибском море, оказалась практически полностью уничтожена ураганом пятой категории «Йота».

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