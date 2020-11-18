Богота, 18 ноября 2020, 05:45 — REGNUM Жилищный фонд острова Провиденсия (Колумбия) практически на 80% оказался уничтожен ураганом «Йота». Об этом министр жилищного строительства, городского и территориального развития Колумбии Йонатан Малагон сообщил во время выступления 17 ноября, которое транслировалось на странице администрации президента страны в социальной сети Twitter.
По словам Малагона, по предварительным данным, «почти 80% домов полностью разрушены, 20% — частично». Восстановлены все дома будут до 2022 года.
Напомним, на карибское побережье Никарагуа вечером 16 ноября обрушился ураган «Йота».
Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктура острова Провиденсия (Колумбия), расположенного в Карибском море, оказалась практически полностью уничтожена ураганом пятой категории «Йота».
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