Дамаск, , 05:27 — REGNUM В Сирии в результате ракетной атаки на объекты вблизи столицы страны Дамаска погибли не менее трёх военнослужащих и один был ранен. Об этом 18 ноября сообщает агентство SANA.

По информации агентства, средства противовоздушной обороны Сирии смогли перехватить несколько ракет, удар которыми был нанесён со стороны Израиля.

Ранее журналисты заявляли о взрывах, которые слышались в небе над Дамаском.

Как сообщало ИА REGNUM, средства противовоздушной обороны Сирии в настоящее время отражают ракетную атаку на столицу страны Дамаск.

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