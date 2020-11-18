Казань, , 05:12 — REGNUM Мировой суд в Казани оштрафовал местную жительницу на 1000 рублей из-за использованного ей оскорбления «из трёх букв» в общем чате WhatsApp. Об этом 17 ноября сообщило издание «Казанский репортер».

Подробности ЧП рассказала сама женщина. По её словам, участники чата спорили о переходе дома от управляющей компании в ТСЖ, и во время этого спора было употреблено единственное слово, обращенное к мужчине, которого в этом чате не было.

«Судья сама сказала: у меня в практике это первое такое дело. Мол, не знала, как быть, и заседание несколько раз откладывалось», — объяснила собеседница издания.

Решение об административном взыскании утвердил Советский районный суд, и теперь женщина намерена обжаловать его в Верховном суде Татарии.

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