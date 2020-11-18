Дамаск, , 04:59 — REGNUM Средства противовоздушной обороны Сирии в настоящее время отражают ракетную атаку на столицу страны Дамаск. Об этом 18 ноября сообщает агентство SANA.

По заявлению журналистов агентства, в небе над Дамаском были зафиксированы взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Ракеты были выпущены самолётами ВВС Израиля со стороны района, где располагается база войск США.

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