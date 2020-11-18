Анадырь, , 04:15 — REGNUM На Чукотке в Анадырском районе в 80 км от посёлка Беринговский 17 ноября завершилась поисково-спасательная операция на реке Глубокой, в ходе которой был обнаружен затонувший вездеход. Из четырёх человек, находившихся внутри машины, трое выжили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по округу.

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16 ноября спасателям поступила информация, что четверо мужчин утром 14 ноября выехали на вездеходе МТЛБ из посёлка Беринговский на рыбалку. При переезде реки вездеход затонул.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа из десяти человек: полиция, спасатели и волонтёры.

Из реки вытащили вездеход и тело погибшего водителя.

«Водоёмы в осенне-зимний период — это источник повышенной опасности. Не стоит выходить на первый непрочный лед, особенно во время становления ледового покрытия», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области проводится доследственная проверка обстоятельств гибели двух мужчин на воде.