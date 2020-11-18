Порт-Вила, , 02:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 76 километрах к востоку от Порт-Орли. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Греции. Эпицентр находился в 20 километрах от города Патры на глубине два километра. Пострадавших не было.