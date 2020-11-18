Багдад, , 00:56 — REGNUM Ракетный обстрел территории «зеленой зоны» Багдада 17 ноября привел к гибели одного ребенка, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на службы безопасности Ирака.

В направлении района было запущено 7 снарядов. Еще пять человек получили ранения. При атаке включилась находящаяся на территории американского посольства система противовоздушной обороны С-Ram. США обвинили в инциденте проиранские вооруженные отряды, которые находятся в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября «зеленая зона» Багдада была отстрелена двумя ракетами, выпущенными из реактивной установки типа «Катюша».

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