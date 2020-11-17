Ижевск, , 20:00 — REGNUM В отношении 32-летнего жителя Анжеро-Судженска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

В октябре 2019 года в полицию поступило заявление 24-летней жительницы Ижевска о краже средств. Она сообщила, что потеряла около 1 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что в мае того же года подозреваемый разместил в одной из социальных сетей объявление о трудоустройстве актеров в съемках фильмов для взрослых. Жительница Ижевска, откликнувшись на объявление, получила гарантию, что она будет иметь крупный заработок. В течение полугода мошенник также обещал жениться и использовал различные предлоги, чтобы девушка платила деньги. Однажды она не ответила на его звонок, в связи с чем он потребовал выплатить штраф, поскольку мужчина этим звонком якобы приглашал ее на кастинг, а теперь отбор сорвался.

В общей сложности доверчивая женщина совершила 127 переводов на общую сумму в 995 тыс. рублей.

После того, как мошенник был установлен, он выплатил девушке 10 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба, полностью признав свою вину.

Кроме того, было установлено, что мужчина причастен к краже бытовой техники из квартиры. В дальнейшем технику он продал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из телеканалов пенсионерка из Ижевска увидела рекламу по снятию порчи. Позвонив по указанному телефону, она поговорила с неизвестной, которая сообщила, что вся семья ижевчанки подвержена порче. Снять порчу можно только при проведении ритуала, для которого нужно приобрести атрибуты. В течение недели пенсионерка переводила деньги на указанные мошенниками номера. Причем средства были кредитные, а также заимствованные у родственников и знакомых. Общая сумма составила 923 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).