Нижний Новгород, , 19:57 — REGNUM Государственная инспекция труда по Нижегородской области взяла на контроль расследование гибели 51-летнего дорожного мастера филиала «Российских железных дорог» в результате схода 35 грузовых вагонов под Ковровом.

По имеющейся информации, он проводил работы по осмотру и промеру железнодорожных путей станции Новки-1.

В момент схода вагонов работник пропускал поезд, находясь на обочине второго пути вне габарита подвижного состава и был придавлен вагоном-цистерной с топочным мазутом. Из-за тяжелых травм он скончался по пути в больницу.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 16 ноября 2020 года близ города Коврова на 238-м км перегона Камешки-Новки с рельсов сошли 35 из 54 железнодорожных цистерн с мазутом грузового поезда №2617. В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек.