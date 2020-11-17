Кострома, , 19:18 — REGNUM В Костромской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей чиновницу за халатность, которая привела к травме 11-летнего мальчика. Об этом 17 ноября сообщает СУ СК РФ по региону.

В августе 2020 года в посёлке Судиславль произошёл инцидент. Подросток получил перелом бедра, упав в шахту лифта недостроенного здания. Объект находился в собственности Судиславского муниципального района, решение о его консервации было принято в 2017 году.

Следствие и суд установили, что заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами районной администрации «не организовала работу по проверке целостности решеток на окнах и дверях» здания, в результате чего доступ на недострой получили дети.

В ходе предварительного следствия подозреваемая возместила вред, причиненный мальчику. После этого адвокат и подозреваемая направили ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Суд согласился с доводами юриста и назначил женщине штраф в размере 15 тысяч рублей.

Отметим, что в настоящее время костромские следователи расследуют другое уголовное дело, возбуждённое после гибели 14-летней девочки на недострое в Сусанинском районе Костромской области. Трагедия случилась в августе 2020 года.

Всего в Костромской области имеется 2347 ветхих и недостроенных зданий, представляющих опасность для людей.

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