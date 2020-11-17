Сыктывкар, , 19:05 — REGNUM Медведь, державший в страхе жителей села Петрунь Интинского района Республики Коми, застрелен полицейским, сообщает 17 ноября республиканское управление МВД РФ.

Ранее жители села Петрунь обратились в полицию за помощью. По их словам, в село регулярно заходил медведь, посещая даже центр населенного пункта, утаскивал собак и угрожал людям. Из-за наглого хищника жители села боялись выходить из дома по вечерам, а также опасались за детей, которые самостоятельно возвращались из школы.

«Медведь чувствовал себя вольготно: заходил на участки жителей, живущих на окраине и в центре, умело обходил и переворачивал капканы, расставленные охотниками, и продолжал задирать собак», — указано в сообщении регионального управления МВД.

Правоохранители вместе с местными охотниками и представителями сельской администрации почти неделю выслеживали медведя. В результате опасный зверь был убит помощником участкового ОМВД по Инте Евгением Шуваевым.

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