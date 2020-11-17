Истра, Московская область, , 17:44 — REGNUM Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Павел Ахмедов, сообщили 17 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее в рамках уголовного дела задержали Александра Мавриди.

По данным СК, 1 ноября подозреваемые приобрели в одном из торговых центров арбалет, ставший впоследствии орудием убийства. Потом они пробрались на участок в деревне Аносино, где Маругов находился вместе с сожительницей. После совершённого убийства оба преступника скрылись. В тот же день правоохранительные органы задержали Мавриди. А 17 ноября в другом регионе России удалось задержать Ахмедова.

Как сообщало ИА REGNUM, в московской квартире подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками.

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