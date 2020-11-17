Челябинск, , 17:41 — REGNUM В Челябинске при пожаре и хлопке на территории цеха по изготовлению пластиковых окон травмы получили четыре человека. Это следует из сообщения регионального управления МЧС.

Один из них погиб. Тело было обнаружено во время аварийно-спасательных работ. Ещё три человека выжили.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 17 ноября на производственной площадке произошёл хлопок газа и возник пожар. Площадь возгорания достигла 300 кв. метров.

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