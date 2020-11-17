Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Жильцы вернулись в дом на Васильевском острове Петербурга, где накануне из-за незаконного ремонта рухнули чердачные перекрытия. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили 17 ноября в Смольном.

Теперь управляющая компания «Возрождение» продолжит обследовать перекрытия.

Напомним, накануне потолок на площади более 60 кв. метров обрушился в квартире на верхнем этаже дома №19 по 18-й линии Васильевского острова. 15 жильцов эвакуировали, однако затем сотрудники МЧС пришли к выводу, что угрозы людям ситуация не представляет. В связи с этим петербуржцев вернули из манёвренного фонда домой.

К обрушению привела неквалифицированная перепланировка в ходе ремонта. Помимо того, что рухнул потолок, повредилась и система центрального отопления, залило водой квартиры ниже, из-за чего в доме пришлось отключить батареи.

Проект перепланировки в комиссию Василеостровского района не поступал, заявили в Горжилинспекции. Добавим, дом был построен в 1922 году.

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