Челябинск, , 17:27 — REGNUM В Челябинске Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего цеха по производству пластиковых окон. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, на объекте произошёл хлопок газа и возник пожар. В ходе тушения огня и разбора частично обрушившейся кровли спасатели и нашли тело рабочего.

Обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрыв произошли 17 ноября. Возгорание уже ликвидировано. Есть погибший и пострадавшие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске потушили пожар на месте цеха пластиковых окон