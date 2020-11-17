Симферополь, , 17:15 — REGNUM Уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, организовавших сеть виртуальных казино на территории Республики Крым и города Севастополя, готовится к передаче в суд Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 ноября. По делу проходят 14 обвиняемых из различных регионов РФ.

Как считает следствие, в 2015 году двое жителей Нижнего Новгорода организовали на территории Крыма преступное сообщество по извлечению незаконного дохода от проведения азартных игр в подпольных залах с виртуальными игровыми автоматами. Они подобрали 12 человек на должность администраторов залов виртуальных игровых автоматов — жителей Нижнего Новгорода, Мурманской области, Мурома, Республики Крым. Незаконные казино работали в арендованных помещениях Севастополя и Керчи.

Преступная схема была выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД по Республике Крым. Задержания параллельно проводились в Севастополе и Керчи. Организаторы преступного сообщества были отправлены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Также судом наложен арест на счета фигурантов уголовных дел, транспортные средства, финансы. По подсчётам следователей, ущерб от деятельности незаконных казино составил более 220 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу.