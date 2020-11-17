Челябинск, , 17:14 — REGNUM В Челябинске пожарные ликвидировали возгорание на улице Демидовской, где расположен цех по изготовлению пластиковых окон. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Общая площадь пожара составляла 300 кв. метров. Кроме того, в помещении частично обрушилась кровля. В 16:34 распространение огня удалось остановить. А затем открытое горение было ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём. Один человек погиб. Также есть пострадавшие.

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