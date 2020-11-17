Нижний Новгород, , 17:06 — REGNUM «Российские железные дороги» вынуждены отменить четыре скоростных поезда, курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом, из-за проведения работ по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда близ Коврова.

Из-за железнодорожной катастрофы изменения расписания затронули передвижения поездов № 731 «Ласточка», поезд № 706 «Стриж». Вместо них пассажиры могут воспользоваться поездами № 705 и № 708, также следующими из Нижнего Новгорода в Москву.

Поезда № 732 и № 734 «Ласточка» Москва — Нижний Новгород, а также № 733 Нижний Новгород — Москва будут обслуживаться укороченными составами, сформированными из пяти вагонов.

Поезда №708 «Стриж» Москва — Нижний Новгород, № 707и № 709 «Стриж» Нижний Новгород — Москва будут обслуживаться резервными составами из вагонов поездов «Ласточка»;

ИА REGNUM напоминает, что 16 ноября 2020 года примерно в 14:30 по местному времени произошел сход 35 вагонов грузового поезда близ Коврова (Владимирская область). В результате железнодорожной катастрофы погиб один человек.