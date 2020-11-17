Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя командира 1-й роты Донского отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По некоторым данным, сотрудник Госавтоинспекции организовал схему по вымогательству денег у собственников грузовых автомобилей. Взамен водителям разрешалось передвигаться по дорогам общего пользования «с превышением весогабаритных размеров», минуя административную ответственность.

Как пишет ТАСС, региональная казна недополучила около 25 млн рублей, дорогам нанесён ущерб в размере свыше 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».