Брянск, , 16:50 — REGNUM В покушении на дачу взятки подозревается начальник управления ветеринарии Брянска, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Чиновник собиралась передать 100 тысяч рублей сотрудникам прокуратуры, чтобы остаться на занимаемой должности.

Прокуратура Брянской области провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в отношении директора госучреждения. Чтобы пересмотреть результаты проверки и остаться при должности, женщина решила «заплатить» в надзорное ведомство 100 тысяч рублей. 30 октября 2020 года подозреваемая в посёлке Путевка передала своей знакомой деньги для их последующей передачи сотрудникам прокуратуры. Однако посредник сообщила о взятке в правоохранительные органы.

Чиновник на допросе признала свою вину в преступлении, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.