Стокгольм, , 20:05 — REGNUM С 13 ноября число летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 61 человека. Такие данные 17 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 225 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 192 439 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 15 084 человека.

По состоянию на 17 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 167 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 974 пациента.

1 288 пациентов с диагнозом COVID-19 сейчас находятся на стационарном лечении.

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