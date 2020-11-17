Челябинск, , 16:03 — REGNUM Два человека получили травмы в результате взрыва и пожара на территории цеха пластиковых окон в Челябинске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По предварительным данным, пострадали мужчины 1987 и 1994 года рождения. Их госпитализировали в горбольницу №6. Также на месте ЧП был найден один погибший.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло 17 ноября. Оно уже локализовано.

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