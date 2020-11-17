Саратов, , 17:44 — REGNUM В Саратове провели мониторинг качества воды источников нецентрализованного водоснабжения (родников). Результаты исследований показали, что вода трех родников не соответствует требованиям СанПин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В двух родниках Заводского района — «Мочиновский» и на 6-м Динамовском проезде, а также на улице Шелковичной Фрунзенского района выявлено превышение гигиенического норматива по общей жесткости, что говорит о повышенном содержании солей Са и Мg. При длительном употреблении такой воды жидкость может оказать негативное влияние на пищеварительную и мочевыделительную системы.

В источнике воды на 6-м Динамовском проезде зарегистрировано превышение по содержанию нитратов, что чревато расстройством органов желудочно-кишечного тракта.

Населению для снижения возможного негативного влияния и сохранения здоровья рекомендовано употреблять воду после кипячения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове велись работы по замене изношенного оборудования и подготовке коммуникаций к осенне-зимнему периоду. Порядка 200 тыс. горожан с 23 по 24 сентября остались без воды.

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