Челябинск, , 15:38 — REGNUM В Челябинске прокуратура ведёт проверку по факту пожара, который произошёл 17 ноября в производственном здании на Демидовской улице. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По предварительным данным, пожар возник в помещении газовой котельной. Возможно, под завалами находятся люди.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло днём 17 ноября. Его площадь составила 300 кв. метров.

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