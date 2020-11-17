Бишкек, , 15:20 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали милиционера, укравшего 996 тысяч сомов (903 тысячи рублей) и более $2 тысяч (около 154 тысяч рублей) из банковского терминала в столице Киргизии, пишет «24.kg».

Задержанный, сотрудник главного управления государственной специализированной службы охраны МВД, на допросе признался в краже и рассказал о том, что знал, как открывать терминал и где хранятся чипы от него.

После того, как милиционер отдал украденные деньги, суд отпустил его под домашний арест.