Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону движение трамваев по маршрутам №7 и №10 временно приостановлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии 17 ноября.

Ограничение движения связано с ремонтом на трубопроводе на улице Собино. До 17:00 мск трамваи будут ходить по укороченной схеме. После выполнения работ на коммунальном объекте движение электротранспорта будет восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону 18 ноября временно приостановят движение троллейбусов, выходящих на транспортные артерии Западного жилого массива. Простой электротранспорта связан с ремонтными работами на подстанции ЦЭС Р-8.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону приостановят движение троллейбусов