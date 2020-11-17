Архангельск, , 14:57 — REGNUM Шестерых жителей Архангельской области подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, преступная группа пыталасьсбыть 200 грамм наркотиков через тайники, однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли — их действия были пресечены сотрудниками Управления наркоконтроля. Организаторов сбыта определить пока не удалось.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу. Преступникам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В отношении неустановленных лиц, причастных к совершению преступлений, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.