Ижевск, , 14:50 — REGNUM В полицию Ижевска обратилась 66-летняя пенсионерка, сообщив о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

По ее словам, на одном из телеканалов женщина увидела рекламу по снятию порчи. Позвонив по указанному телефону, она поговорила с неизвестной, которая сообщила, что вся семья ижевчанки подвержена порче. Снять порчу можно только при проведении ритуала, для которого нужно приобрести атрибуты.

Женщина перевела необходимые средства на атрибуты по указанному номеру телефона. Дальше ее попросили перевести еще средства для проведения второй части ритуала. В течение недели пенсионерка переводила деньги на указанные мошенниками номера. Причем средства были кредитные, а также заимствованные у родственников и знакомых. Общая сумма составила 923 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные дни 17 жителей Удмуртии обратились в полицию, сообщив о краже средств с банковских счетов дистанционным способом. По данным ведомства, от действие мошенников пострадали жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Камбарки, а также Якшур-Бодьинского и Игринского районов. Возраст потерпевших — от 25 лет до 81 года. Совокупный ущерб составил 1,492 млн рублей.

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