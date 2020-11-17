Барнаул, , 14:12 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные синоптиков, 17, 18 и 19 ноября ожидается снег, по югу и востоку местами сильный. На дорогах гололедица.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

Ночная температура воздуха в эти дни может доходить до — 25 °C. Днём — местами до — 15 °C. Ветер западных направлений, 2−7 метров в секунду, днем возможны порывы до 12 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 ноября после значительного потепления в Алтайском крае похолодало, как предупреждали синоптики, выпал снег.

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