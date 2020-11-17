Ижевск, , 13:55 — REGNUM В Ижевске по подозрению в незаконном хранении синтетических наркотических средств была задержана 27-летняя местная жительница, которая является кондуктором в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

При задержании женщина пояснила, что приобрела наркотик через интернет, а закладку забрала в лесополосе в Первомайском районе города.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»), она находится под подпиской о невыезде.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Казани у 29-летнего кондуктора одного из городских автотранспортных организаций обнаружили и изъяли более одного грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

Читайте также: У казанского кондуктора обнаружили наркотики