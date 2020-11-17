Новосибирск, , 13:29 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 17 ноября, из торгового центра «Windsor» были эвакуированы персонал и покупатели. Причина — сообщения о подозрительном предмете.

«Из здания ТЦ «Windsor», расположенный по адресу улица Вокзальная магистраль, 5/1, вывели персонал и покупателей, — сообщает редакция «Вести Новосибирск». — Вокруг здания также расчистили парковочную зону от легковых автомобилей. На улице работают кинологи с собаками, людей пропускают по улице в обход». Пользователи соцсетей сообщили, что в здании была обнаружена подозрительная коробка. Подробности уточняются.