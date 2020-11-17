Новосибирск, , 13:20 — REGNUM Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту «Толмачёво» самолет «Руслан» планируют вывезти в течение примерно десяти дней. Об этом сообщил начальник Западно-Сибирского межрегионального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Фёдоров.

«Мы считаем, что в течение максимум десяти дней воздушное судно мы уберём с того места, где оно сейчас находится, — уточнил «НГС Новостям Фёдоров. — Временных рамок законодательством не определено».

По его словам, самолёт из-за большого веса нельзя убрать быстро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 ноября в новосибирском аэропорту «Толмачёво» произошло ЧП — самолёта Ан-124 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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