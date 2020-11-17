Москва, , 12:53 — REGNUM На Пречистенской набережной у храма Христа Спасителя автомобиль пробил ограждение и упал в Москва-реку, 17 ноября передает телеканал «Рен ТВ».

Телеграм-канал Mash сообщает, что в ДТП попал черный внедорожник. На месте работают спасатели. Канал также опубликовал видео очевидцев. На кадрах показаны тонущий автомобиль и подъезжающая лодка спасателей.

Напомним, 15 ноября на улице 1-я Рейсовая в Новой Москве автомобиль упал в реку с моста. По данным СМИ, в автомобиле находились люди. Более подробной информации о ДТП не поступало.

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