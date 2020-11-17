Газа, Палестина, , 12:51 — REGNUM Город Газа достиг нового «рекорда» по количеству ежедневных случаев заболевания коронавирусом, передает 17 ноября Jerusalem Post.

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Во вторник 17 ноября в зарегистрировано 486 новых случаев заболевания, а с начала вспышки заразился 11 471 человек.

Еще два жителя умерли из-за COVID-19 за минувшие сутки, в результате чего число погибших достигло 50 человек.