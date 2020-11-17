Тюмень, 17 ноября 2020, 12:49 — REGNUM В Тюмени 17 ноября экстренно приземлился самолет компании S7, летевший из Новосибирска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».
Незапланированная посадка произошла из-за ухудшение состояния здоровья пассажирки. Женщина госпитализирована, уточняют в воздушной гавани.
Вылет рейса из Тюмени в Москву состоится в 15:15 (13:15 мск).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска совершил самолёт компании «Аэрофлот» рейса Сургут-Москва. Причина — запаха дыма, который почувствовали пилоты.
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