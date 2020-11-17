Ижевск, , 12:30 — REGNUM Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу защиты на арест бывшего главы минстроя республики Ивана Ястреба, оставив его под стражей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сторона защиты посчитала решение суда об аресте бывшего чиновника незаконным и необоснованным. Однако Верховный суд республики отклонил доводы стороны защиты и оставил обвиняемого под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики, который в настоящее время является генеральным директором ГУП «ТПО ЖКХ» («Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства»), был заключен под стражу в начале ноября до 29 декабря 2020 года.

Чиновник обвиняется в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, возглавляя ГУП «ТПО ЖКХ», подозреваемый незаконно получил взятки за действия, которые были направлены на заключение и скорейшую оплату договоров, а также на заключение договоров в будущем и покровительство при их исполнении.

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