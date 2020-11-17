Харьков, Украина, , 12:28 — REGNUM В одной из школ Харькова были найдены ёмкости с боевым ядом «Адамситом». Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

«В помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зелёным порошкообразным веществом», — сказано в сообщении.

Из школы эвакуировали 380 человек, после чего сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осмотрели находку.

На одной из колб оказалась маркировка «Адамсит». Данное вещество применяется для создания ядовитого дыма, оно раздражает верхние дыхательные пути, вызывает боль в груди, в зубах и в области ушей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове неизвестный напал на режиссёра театра и кино Леонида Садовского. Позже пострадавший скончался от полученных травм.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине неизвестный до смерти избил режиссёра театра и кино