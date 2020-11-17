Сан-Дени, , 12:11 — REGNUM В пригороде Парижа Сан-Дени прошла операция по ликвидации лагеря иммигрантов, в котором проживали 2 400 человек. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что лагерь появился в августе 2020 года недалеко от стадиона «Стад де Франс».

Полицейские префектур Парижа, Сан-Дени и региона Иль-де-Франс проверили тесты на антитела к SARS-CoV-2 у иммигрантов, а затем организовали их эвакуацию в центры по оказанию помощи лицам без места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября, спустя ровно 5 лет после терактов 2015 года на стадионе «Стад де Франс» и в других местах Парижа премьер-министр Франции Жан Кастекс почтил память погибших.

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