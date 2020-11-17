Харьков, Украина, , 12:04 — REGNUM В Харькове неизвестный напал на режиссёра театра и кино Леонида Садовского. Об этом сообщила 16 ноября пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

По предварительным данным, злоумышленник догнал 71-летнего мужчину на пустыре и нанёс ему сзади несколько ударов по голове.

Режиссёр потерял сознание, затем очнулся, пришёл домой и рассказал о случившемся жене. Позже Садовского госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу, однако 16 ноября он скончался от полученных травм.

Напомним, погибший в течение 30 лет работал в Университете им. Котляревского, поставил более 40 спектаклей во многих театрах Украины и за её пределами. Садовский также работал в кино и на телевидении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве и который намеревался лишить жизни 15 человек.

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